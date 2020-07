Festa della Madonna del Carmine, a Formia arriva il divieto di sosta temporaneo

Formia – “Per permettere la celebrazione eucaristica in onore della Madonna del Carmine che si terrà in piazza Iqbal Masih verranno istituiti, domani 16 luglio, dalle ore 17:00 e fino al termine della celebrazione: il divieto di sosta con obbligo di rimozione coatta in Via Rubino, lato mare, sul tratto di strada compreso tra Via Ciano e Via del Carmine e la temporanea sospensione della circolazione veicolare in Via Rubino, sul tratto di strada compreso tra Via Ciano e Via Del Castello.

In foto: la chiesa della Madonna del Carmine

