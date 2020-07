Fiumicino, via Costalunga sarà chiusa al traffico il 16 e il 17 luglio

Fiumicino – L’Amministrazione comunale di Fiumicino fa sapere che domani, giovedì 16 luglio, e venerdì 17 luglio dalle 7.00 alle 16.00 il tratto di via Costalunga compreso tra via Passo Buole all’ingresso dell nuova strada argine tratto B e l’ingresso della nuova strada argine in via Passo della Sentinella (inizio dell’abitato) rimarrà chiuso al traffico per consentire gli interventi di rimozione dei rifiuti che ingombrano il canale di bonifica.

L’intervento è realizzato dall’Assessorato all’Ambiente in collaborazione con l’Ati, il Consorzio di Bonifica e la Polizia Locale.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino