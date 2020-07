FreeBritney, sui social la campagna per “liberare” Britney Spears dal padre

Los Angeles – #FreeBritney: è questo l’hashtag che, nelle ultime ore, sta rimbalzando su tutti i social network. A diffonderlo e promuoverlo sono stati i fan di Britney Spears, che chiedono la “liberazione” della popstar dal padre.

La Spears è infatti affidata alla tutela del genitore da quando, nel 2008, ebbe un crollo psicologico: secondo quanto emerge da rumors della stampa americana però, l’uomo starebbe controllando in maniera eccessiva la figlia. All’appello, cui hanno aderito migliaia di fan dell’interprete di “Baby One More Time”, si è unita, tra gli altri, anche Chiara Ferragni.

