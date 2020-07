Nettuno, attivi i servizi navetta: orario, fermate e percorsi

Nettuno – Basta problemi di parcheggio per un’estate sicura e senza pensieri. Da venerdì 17 luglio saranno attivi due servizi navetta, uno che permetterà a cittadini e turisti di raggiungere tutte le spiagge del territorio, l’altra che collegherà il centro cittadino con le principali aree di parcheggio del territorio anche nelle ore serali.

“Saranno due servizi completamente gratuiti a disposizione di chi vive la nostra città, sia di giorno che di sera – spiega l’Assessore Ilaria Coppola – chi dovrà andare in spiaggia potrà prendere la “Navetta del mare” dal lunedì alla domenica, parcheggiando comodamente nella zona di via Diaz e via La Malfa recentemente riasfaltate e completate con una nuova segnaletica orizzontale dove sono disponibili 247 posti auto.

Lo stesso discorso vale per chi deve raggiungere il centro nelle ore serali con la navetta “Nettuno Sotto Le Stelle” senza doversi preoccupare del traffico e di dovere parcheggiare la macchina con il servizio attivo tutti i finesettimana dal venerdì alla domenica con orario 20,30 -01,00”.

Navetta del mare

Itinerario: Capolinea Via San Giacomo (nei pressi Scuola De Franceschi) – Via Armando Diaz – Via Ugo La Malfa – Via Scipione Borghese – Via Ennio Visca – Via Cavour – Piazza Cavalieri Vittorio Veneto – Via Antonio Gramsci – Piazza Giuseppe Mazzini – Viale Giacomo Matteotti – Via della Liberazione – Largo Giovanni XXIII – Via Traunreut – Via Guido Cicco – Via della Liberazione – Via Scipione Borghese – Via Ugo La Malfa – Via Armando Diaz – Via San Giacomo (Scuola De Franceschi)

Fermate e percorso Navetta

1. Capolinea Via San Giacomo (Scuola De Franceschi)

2. Via Armando Diaz (Carrefour)

3. Via Armando Diaz (Banca Intesa San Paolo)

4. Via Ugo La Malfa (Supermercato Pam)

5. Via Ugo La Malfa (corrispondenza Parco Palatucci)

6. Via Ugo La Malfa (distributore Eni)

7. Via Scipione Borghese (civ. 27 ang. Via Lombardia )

8. Via Ennio Visca ( ang. Via Venezia )

9. Via Ennio Visca ( Scuola Sangallo)

10. Via Ennio Visca ( Stazione Ferroviaria Nettuno)

11. Via Cavour ( Scuola Castellani)

12. Piazza cavalieri Vittorio Veneto ( giardinetti Ospedale)

13. Via Antonio Gramsci ( civ. 48)

14. Via Antonio Gramsci ( Fontana Dio Nettuno)

15. Viale Giacomo Matteotti ( Comune di Nettuno – Fermata Cotral )

16. Viale Giacomo Matteotti ( Ristorante Le Sirene)

17. Viale Giacomo Matteotti ( Piazzale San Rocco – Fermata Cotral)

18. Via della Liberazione ( civ. 54)

19. Via Traunreut ( civ . 8 Gelateria Le Streghe)

20. Via Traunreut ( Ang. Via Giudo Cicco)

21. Via della Liberazione ( Ufficio Postale)

22. Via Scipione Borghese ( civ. 27 ang. Via Lombardia)

23. Via Ugo La Malfa ( Distributore ENI)

24. Via Ugo La Malfa (corrispondenza Parco Palatucci )

25. Via Ugo La Malfa (Mc Donald’s)

26. Via Armando Diaz ( Carrefour)

27. Via San Giacomo (Scuola De Franceschi)

Percorso alternativo del GIOVEDI’ ( mercato settimanale in Via Ugo la Malfa)

1. Capolinea Via San Giacomo (Scuola De Franceschi)

2. Via Armando Diaz (Carrefour)

3. Via Santa Maria ( Buffetti)

4. Via Firenze ( edicola)

5. Via Scipione Borghese (civ. 27 ang. Via Lombardia )

6. Via Ennio Visca ( ang. Via Venezia )

7. Via Ennio Visca ( Scuola Sangallo)

8. Via Ennio Visca ( Stazione Ferroviaria Nettuno)

9. Via Cavour ( Scuola Castellani)

10. Piazza cavalieri Vittorio Veneto ( giardinetti Ospedale)

11. Via Antonio Gramsci ( civ. 48)

12. Via Antonio Gramsci ( Fontana Dio Nettuno)

13. Viale Giacomo Matteotti ( Comune di Nettuno – Fermata Cotral )

14. Viale Giacomo Matteotti ( Ristorante Le Sirene)

15. Viale Giacomo Matteotti ( Piazzale San Rocco – Fermata Cotral)

16. Via della Liberazione ( civ. 54)

17. Via Traunreut ( civ . 8 Gelateria Le Streghe)

18. Via Traunreut ( Ang. Via Giudo Cicco)

19. Via della Liberazione ( Ufficio Postale)

20.Via Scipione Borghese ( civ. 27 ang. Via Lombardia)

21. Via Lombardia

22. Via Firenze ( edicola)

23. Via Lucania

24. Via Santa Maria ( Buffetti)

25. Via Armando Diaz (Carrefour)

26. Via San Giacomo (Scuola De Franceschi)

Orario (Partenza da Capolinea): 8.20 – 9.00 – 9.40 – 10.20 – 11.00 – 11.40- 12.20-13.00 – 15.00 – 15.40 – 16.20 – 17.00 – 17.40 – 18.20 – 19.00

Servizio Attivo dal 17/07/2020 dal Lunedì alla Domenica

Navetta serale “Nettuno sotto le stelle”

Itinerario: Capolinea Via San Giacomo (nei pressi Scuola De Franceschi) – Via Armando Diaz – Via Ugo La Malfa – Via Scipione Borghese – Via Ennio Visca – Stazione Ferroviaria Nettuno – Via Santa Maria – Via Ugo La Malfa – Via Armando Diaz – Capolinea Via San Giacomo (nei pressi Scuola De Franceschi)

Fermate E Percorso Navetta

1. Capolinea Via San Giacomo (Scuola De Franceschi)

2. Via Armando Diaz (Carrefour)

3. Via Armando Diaz (Banca Intesa San Paolo)

4. Via Ugo La Malfa (Supermercato Pam)

5. Via Ugo La Malfa (corrispondenza Parco Palatucci)

6. Via Ugo La Malfa (distributore Eni)

7. Via Scipione Borghese (civ. 27 ang. Via Lombardia)

8. Via Ennio Visca ( ang. Via Venezia )

9. Via Ennio Visca ( Scuola Sangallo)

10. Via Ennio Visca ( Stazione Ferroviaria Nettuno)

11. Via Santa Maria ( Buffetti)

12. Via Ugo La Malfa (Supermercato Pam)

13. Via Ugo La Malfa (corrispondenza Parco Palatucci)

14. Via Ugo La Malfa (distributore Eni)

15. Via Armando Diaz ( Carrefour)

16. Via San Giacomo (Scuola De Franceschi)

Orario (Partenza da Capolinea): 20:30 – 20:50 – 21:10 – 21:30 – 21:50 – 22:10 – 22:30 – 22:50 – 23:10 – 23:30 – 23:50 – 00:10 – 00:30 – 00:50 – 01:10

Servizio Attivo dal 17/07/2020 il Venerdì – Sabato e Domenica