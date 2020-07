Ostia incontra l’ autore: si riparte con la criminologa Roberta Bruzzone

Ostia – Si parte con la criminologa Roberta Bruzzone che intratterrà il pubblico sul tema del suo ultimo libro “I disturbi della personalità al tempo del Coronavirus”. Poi altri dieci scrittori scenderanno in spiaggia fino al 30 settembre per confrontarsi con il mondo della lettura.

Riprende “Ostia Incontra l’autore”, la rassegna letteraria che si affaccia all’era post-Covid senza il filtro degli schermi, grazie alla fiducia di autori e case editrici, all’affetto del gruppo “lettori d’aMare”, agli sponsor che hanno scelto di sostenere l’iniziativa anche in un momento così difficile.

La formula è quella rodata degli appuntamenti al tramonto negli stabilimenti balneari tra lettori e autori. In più la “Rete social” di sostegno da quest’anno può contare sulla collaborazione della squadra di book blogger della rivista online Pink Magazine Italia, 50mila followers certificati, diretta dalla scrittrice Cinzia Giorgio; sulla collaborazione del Cineclub di Cineland (una vera istituzione del territorio) promosso e organizzato da Elisabetta Rossigno, aprendo così al binomio perfetto libri e film, cinefili e lettori. Film tratti da libri, film che parlano di libri, oppure libri che parlano di cinema nel senso più ampio, dalla storia alle biografie. Binomio che coinvolge anche l’Archivio Enrico Appetito, curato da Tiziana Appetito, figlia del fotografo di scena scomparso nel 2003, un patrimonio fotografico di due milioni di scatti di set e di scena di oltre cinquecento film, un’incredibile testimonianza storica del Cinema italiano dal 1960 in poi.

“Al centro di tutte le nostre iniziative c’è “il lettore comune”, unico punto di vista sul mondo dei libri” ribadisce Sabrina Deligia, ideatrice della fortunata rassegna. I valori aggiunti della stagione 2020 rispetto alla semplice presentazione dei volumi, sono:

1) La seconda edizione del “Premio Lettori D’AMARE” – Targa “Peppe Corti” che lo scorso anno ha visto vincitore Fabio Bartolomei con “L’ultima volta che siamo stati bambini” edizioni E/O; premio attribuito dal nostro straordinario “Circolo di lettori d’aMare” formatosi lo scorso anno sotto l’ombrellone, sulle nostre spiagge, lettori straordinari chiamati a scegliere il libro più amato in una rosa di cinque testi scelti dai librai. Quest’anno i libri scelti da Silvia Coskinas e Grigorios Kedros della Libreria Samarcanda dell’Infernetto, che si prende cura delle segnalazioni, saranno ben sei;

2) Il primo raduno nella nostra amata Ostia dei “Pink Book Blogger” che collaborano da quest’anno agli eventi digital con l’hashtag #lettoxte;

3) La mostra evento itinerante sui Cento Anni di Alberto Sordi.

4) Presentazioni tutto l’anno.

IL PROGRAMMA DEGLI AUTORI

– Roberta Bruzzone Mercoledì, 15 luglio⋅18:00 – 19:00

I disturbi della personalità al tempo del Coronavirus, Piemme ● Le Dune

– Giuseppe Di Piazza Mercoledì, 22 luglio⋅18:00 – 19:00

I cinque canti di Palermo, Harper Collins Italia ● Le Dune

– Luca Ricci Mercoledì, 29 luglio⋅18:00 – 19:00

Gli Estivi, La Nave di Teseo ● La Bonaccia

– Giuseppina Mellace Mercoledì, 5 agosto⋅18:00 – 19:00

Il quadro di Norma, Unicusano ● Il Delfino

– Silvia e Paola Scola Mercoledì, 12 agosto⋅18:00 – 19:00

Chiamiamo il babbo. Ettore Scola. Una storia di famiglia, Rizzoli ● Sporting Beach

– Diego Galdino Mercoledì, 26 agosto⋅18:00 – 19:00

Una storia straordinaria, Leggereditore ● L’Ancora

– Claudia Durastanti Mercoledì, 2 settembre⋅18:00 – 19:00

Un giorno verrò a lanciare sassi alla tua finestra, La nave di Teseo ● La Vela

– Marina Conte, Mauro Valentini Mercoledì, 9 settembre⋅18:00 – 19:00

Mio figlio Marco, Armando Editore ● L’Ancora

– Marida Lombardo Pijola Mercoledì, 16 settembre⋅18:00 – 19:00

L’imperfezione delle madri, La nave di Teseo ● La Bonaccia

– Carlo Alberto Orlandi Mercoledì, 23 settembre⋅18:00 – 19:00

Gli archivi segreti della sezione M. Tre60 -Tea ● Il Corsaro

– Cinzia Giorgio Mercoledì, 30 settembre⋅18:00 – 19:00

Little Black Dress, Pink Magazine Italia ● La Vela

ROBERTA BRUZZONE E IL CORONAVIRUS

Non eravamo pronti ad affrontare un nemico di questa portata, abile a nascondersi ovunque, in grado di stravolgere la nostra quotidianità così rapidamente. Questa volta non è un soggetto che riusciamo a individuare e a distinguere con precisione perché non ha un diverso orientamento politico o religioso, una diversa provenienza geografica, non un diverso orientamento sessuale, un’altra cultura, un diverso livello socio-economico, ecc. No, questo è un “super nemico” che può nascondersi in ognuno di noi, in qualsiasi oggetto. Rimanere chiusi in isolamento per settimane per molte persone può diventare un fattore di grande rischio.

Di tutto questo e di molto altro ancora ne parlerà oggi, mercoledì 15 luglio, la criminologa Roberta Bruzzone che ha scritto “I disturbi della personalità al tempo del Coronavirus” (Piemme). L’appuntamento è in spiaggia dalle ore 18,00 presso Le Dune Beach Resort in Lungomare Duilio, 22.