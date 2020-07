Fiumicino, maxi incendio a Passo della Sentinella: in fiamme una discarica abusiva

Fiumicino – Serata di duro lavoro per gli uomini della Protezione Civile Nuovo Domani di Fiumicino, all’opera da qualche ora per spegnere il rogo divampato in una grossa discarica abusiva in via Costalunga, in zona Passo della Sentinella.

Il fuoco, inizialmente, minacciava le abitazioni civili e i cantieri nautici ma, dopo l’intervento della Protezione Civile, assieme a Vigili del Fuoco, l’incendio è stato circoscritto. Proseguono le operazioni per lo spegnimento completo delle fiamme e la messa in sicurezza della zona. Ancora da chiarire le cause che hanno dato origine alle fiamme.

