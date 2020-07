Fondi pon per l’edilizia scolastica, il Sindaco: “Il Comune di Formia si accredita 160mila euro”

Formia – Il Comune di Formia si è accreditato 160.000,00 euro nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione.

“Questi fondi – ha spiegato il sindaco, Paola Villa, sui suoi canali social – hanno visto due momenti di accreditamento, uno scaduto il 24 giugno scorso e l’altro il 10 luglio. Il Comune di Formia si accredita nel secondo momento, affinché si potesse ottemperare a tutte le nuove procedure di accreditamento visto che dal 28 ottobre 2019 il Comune di Formia ha un nuovo dirigente e dal 16 dicembre 2019 un nuovo funzionario al settore edilizia scolastica. 160mila euro per mettere mano a tutte le infinite problematiche legate alle normative anti-covid che faranno da regolamento per il nuovo anno scolastico.

Siamo contenti – prosegue il Sindaco – che arrivino dei fondi per un settore, quello scolastico, che ha pagato tra le distanze, le mancanze, le inefficienze, le assenze, le chiusure e tanto altro forse uno dei prezzi più alti per questo maledetto covid. Ora bisogna spendere questi soldi in modo oculato e proficuo”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Formia