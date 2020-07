Incendio a Testa di Lepre, intervengono i Vigili del Fuoco in congedo di Fregene

Fiumicino – Un vasto incendio boschivo si è propagato ieri, 15 luglio, in via Luchini, a Testa di Lepre. Sul posto i volontari dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo (Anvvfc) di Fregene che, coordinati dal caposquadra Domenico Barone, hanno impiegato alcune ore per domare i diversi focolai.

“Colgo l’occasione – ha commentato Ugo Folgori, presidente di Anvvfc Odv Fregene – per dare il benvenuto ai nostri nuovi volontari con certificazione Aib e che oggi hanno avuto l’occasione di effettuare il loro primo intervento sul territorio”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino