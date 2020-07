La Pallavolo Sabaudia presenta lo schiacciatore Francesco Astarita

Sabaudia – E’ con grande orgoglio che la Pallavolo Sabaudia presenta il suo nuovo schiacciatore, Francesco Astarita.

Originario di Vico Equense, classe 1993, Francesco rappresenta un importante elemento nella strategia del sodalizio pontino, quella di affiancare a giovani talenti atleti di più lungo corso. Infatti con il suo solido curriculum Astarita andrà a costituire uno dei capisaldi su cui verrà cui costruita la formazione e a cui potranno rivolgersi i più giovani giocatori del Sabaudia in cerca di un consiglio e un confronto più paritario.

Francesco Astarita ha esordito nel mondo della pallavolo nelle giovanili del Meta di Sorrento nelle annate 2007/2009 per poi passare al Club Italia in B2 nella stagione 2009/2010. Nell’annata 2010/2011 ha giocato con il colori del Sorrento, in serie B1, per poi passare senza fermarsi mai al Trentino Volley, 2011/2012, in serie B2, al Cagliari, 2012/2013, in serie B1, al Cosenza, 2013/2015, sempre in B1, per approdare infine al Castellana Grotte, nell’annata 2015/2016.

Con il Castellana Grotte risale all’anno successivo il salto di qualità dalla serie B1 alla A2. Sempre in A2 le ultime esperienze in ordine di tempo con il Taviano, annate 2017/2019, e infine con l’Ortona, 2019/2020. Risulta evidente dal suo curriculum che Francesco è un giocatore di lunga esperienza e proprio questo è stato uno dei motivi della sua scelta. Interrogato a proposito del nuovo impegno Astarita ha commentato: “Sono entusiasta di questa nuova avventura. Ho voluto sposare questo progetto sin dal primo contatto e credo fortemente in questo team. Sono felice e desideroso di ripagare al meglio la fiducia riposta dalla società e dal mister nella mia persona e darò il massimo per contribuire alla mia crescita e a quella della squadra”.