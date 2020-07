Prenditi cura della tua pelle con i trattamenti viso FOREO nell’estate 2020.

L’estate 2020 sarà contrassegnata dall’ utilizzo delle mascherine e dalle misure igieniche, immancabili alleate di questa nuova normalità.

LUNA mini 3

FOREO (leggi qui), brand svedese numero uno nella skintech, corre in nostro aiuto consentendoci di mantenere la pelle sana, luminosa, pulita, e libera da sudore ed impurità, grazie all’ utilizzo del LUNA mini 3, il massaggiatore viso detergente che grazie alla modalità Glow Boost, regala una pulizia profonda e personalizzata, nonché un incarnato luminoso in soli 30 secondi (leggi qui). Dopo aver collegato il device in morbido silicone al cellulare tramite Bluetooth, si sincronizza l’app FOREO For You e o si preme il pulsante universale una sola volta per attivare la modalità di pulizia, o si preme velocemente 2 volte per attivare la modalità Glow Boost (leggi qui).

UFO 2

Per sfoggiare un incarnato sempre fresco, pulito, e raggiante è fondamentale utilizzare UFO 2, il massaggiatore viso dotato di Termoterapia potenziata 5 volte più veloce del modello precedente, Crioterapia, Tecnologia a Pulsazione T-Sonic e Terapia a luce a LED a spettro completo con 8 luci, che combina le formule esclusive delle maschere attivate dal dispositivo ad un trattamento viso di livello professionale nel comfort della propria casa (leggi qui).

Per usare il device si deve scaricare l’app FOREO For You, collegare via Bluetooth il cellulare, scannerizzare il codice a barre che si trova sulla bustina della Power Activated Mask e seguire le istruzioni. Dopo aver assicurato il dischetto della maschera che si vuole utilizzare con l’anello di fissaggio fornito insieme al dispositivo, si fa scorrere UFO 2 sulla pelle distribuendo l’essenza della maschera in maniera omogenea con movimenti circolari, per garantire alla formula di essere assorbita dalla pelle, e a fine trattamento si rimuove l’anello di fissaggio dal dispositivo e si getta la maschera.

Le maschere viso illuminanti

Per ottenere un incarnato sano e luminoso, è perfetta la maschera Youth Junkie (leggi qui) della gamma Advanced Collection (leggi qui), contenente attivi antiossidanti come il collagene e la Vitamina E, che ringiovaniscono e rinnovano la pelle, migliorandone l’elasticità e levigando le rughe, mentre il burro di karité, l’olio di jojoba e l’olio d’oliva nutrono la pelle lasciandola morbida e rimpolpata.

Un’altra maschera che dona luminosità al viso è la Glow Addict, la cui formula infusa con estratto di perla naturale, Vitamina E ed altri principi attivi, rafforza la barriera naturale dell’umidità della pelle, e mantiene l’incarnato idratato ed uniforme.

Maschera contorno occhi

Se invece si vuole puntare su uno sguardo sveglio e fresco, è perfetta la maschera per il contorno occhi Shimmer Freak, la quale, infusa di caffeina, idrata e rinfresca questa delicata parte del viso, levigandola ed aiutando a ridurre le linee sottili.

Se volete provare sulla vostra pelle gli effetti benefici di questi prodotti, ecco i link dove poterli reperire:













(Il Faro Online)