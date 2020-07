Ostia, incendio davanti al Municipio: paura tra i passanti

Ostia – Paura per un incendio esploso davanti al Palazzo del Governatorato, sede del X Municipio. Al momento non si registrano feriti.

Le fiamme sono esplose poco prima delle 22,00 in via Armuzzi, in un’area abbandonata al confine con il Park Lido e abitata da senza fissa dimora. Il fuoco, alimentato dalla plastica e dal legno di alcune baracche, è subito divampato raggiungendo il fabbricato inutilizzato originariamente adibito a cabina di regia del parcheggio interrato.

foto di Emanuele Valeri

Molti curiosi si sono fermati ad osservare l’incendio mentre sul posto sono sopraggiunti i mezzi dei vigili del fuoco.

La medesima area è stata attinta da un incendio sei anni fa, sempre in estate.