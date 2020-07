Pallanuoto, il Setterosa in raduno al Centro Federale di Ostia

Ostia – Si è concluso sabato 27 giugno al Centro Federale di Ostia il Collegiale di ripresa del Setterosa che si è ritrovato a distanza di tre mesi e mezzo dall’ultimo match ufficiale; era il 25 febbraio scorso contro la Francia a Montreuil, nel terzo impegno della prima fase della World League.

Tre settimane di intensi allenamenti, che sono ripresi già il 13 luglio scorso ed andranno avanti fino al 7 agosto che segnerà il termine del quadrangolare ufficiale in programma sempre al centro federale. Il Cittì Zizza valuterà ventisei atlete con due sedute giornaliere, per rifinire ancora meglio la preparazione verso il torneo preolimpico e quindi delle Olimpiadi di Tokyo da conquistare per difendere il titolo di vicecampionesse in carica.

Le azzurre ad Ostia. Giulia Cuzzupè (Bosliasco 1951), Elena Altamura (Vela Nuoto Ancona), Giulia Gorlero, Arianna Garibotti, Rosaria Aiello e Giulia Enrica Emmolo (Fiamme Oro / L’Ekipe Orizzonte), Maria Grazia Valeria Palmieri, Roberta Claudia Marletta, Isabella Riccioli, Carolina Ioannou (L’Ekipe Orizzonte Catania), Elisa Queirolo, Agnese Cocchiere e Chiara Ranalli (Plebiscito Padova), Anna Repetto (Kally Milano), Domitilla Picozzi, Chiara Tabani, Silvia Avegno, Loredana Sparano, Luna Di Claudio e Giuditta Galardi (SIS Roma), Sara Cordovani (RN Florentia), Sofia Giustini (Rapallo Pallanuoto), Dafne Bettini, Gaia Gregorutti, Giorgia Klatowski, Veronica Gant (Pallanuoto Trieste).

Staff. Paolo Zizza commissario tecnico, Mauro De Paolis e Marco Manzetti assistenti tecnici, Barbara Bufardeci team manager, Simona Tozzetti e Federica Ancideri fisioterapiste, Matteo Catananti e Anna Maria Dell’Unto medici, Simone Cotini preparatore atletico.

(fonte/foto@federnuoto.it)