Regione Lazio, Califano (Pd): “Bene l’accordo sull’ultimo miglio ferroviario Civitavecchia – Porto”

Regione Lazio – “L’accordo siglato tra Regione, Rfi e Authority per l’ultimo miglio del tratto ferroviario Civitavecchia-Porto è una notizia importantissima per il rilancio turistico e logistico dell’area portuale. Un’opera che avrà sicuri benefici per tutto il Lazio.

Se a questo associamo la decisione proprio di qualche giorno fa del Governo di inserire all’interno del decreto semplificazione il collegamento ‘porto di Civitavecchia-nodo intermodale di Orte’, allora possiamo davvero guardare con maggiore fiducia il prossimo futuro.

Il Lazio ha bisogno di infrastrutture moderne per tornare a correre dopo il lockdown che si è reso necessario per arginare la pandemia da Covid-19 e di riportare a pieni giri il motore economico e occupazionale” – Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

Il Faro online – Clicca qui per leggere le notizie della Regione Lazio