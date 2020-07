Regione Lazio, FdI: “Piano rifiuti, dalla maggioranza grave scorrettezza”

Regione Lazio – “In Commissione Rifiuti la maggioranza Pd del Lazio impone di saltare l’esame degli emendamenti e di portare direttamente in Consiglio Regionale l’approvazione del Piano Rifiuti, per evitare spaccature interne alla compagine di governo, dilaniata da spinte contrapposte.

Con questa grave forzatura compiuta in spregio delle regole democratiche l’amministrazione di Sinistra del Lazio scrive un’altra brutta pagina del suo settennale mandato. Il Piano Rifiuti atteso ormai da quasi un decennio meritava sicuramente maggiore approfondimento ed una discussione più articolata, anche considerando il non elevato numero di emendamenti presentati.

Dispiace registrare che questa manovra sia passata con l’esiguo margine di quattro voti a tre. I voti contrari sono stati di Fratelli d’Italia e di due consiglieri ex 5 Stelle.” – E’ quanto si legge in un comunicato del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio.

