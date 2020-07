Regione Lazio, Zingaretti: “Il Lazio primo in Italia per velocità dei pagamenti alle imprese”

Regione Lazio – “Il Lazio è la prima regione in Italia per i tempi dei pagamenti alle imprese. 7 anni fa, quando sono diventato presidente, la regione pagava le imprese dopo più 1024 giorni! Tre anni! Oggi paghiamo in appena pochi giorni, anche questo vuol dire sostenere le imprese e il lavoro. Sembrava impossibile, non ci credeva nessuno e invece ce l’abbiamo fatta, è un grande risultato di cui sono soddisfatto. Lavoro, passione, concretezza. Le cose possono cambiare in meglio” – Così su Facebook il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti commenta il report pubblicato da Fondazione Etica sui dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze che vede il Lazio prima regione nell’Indicatore di Tempestività dei pagamenti delle Regioni 2019, seguita da Liguria e Toscana.

“Un piccolo, ma importante primato che vuole essere anche uno strumento anticrisi, in mesi complessi come quelli che stiamo vivendo” – Lo ha detto il vice presidente della Regione Daniele Leodori in merito al report pubblicato da Fondazione Etica sui dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze che vede il Lazio prima regione nell’Indicatore di Tempestività dei pagamenti delle Regioni 2019, seguita da Liguria e Toscana.

“E’ un trend importante, merito di anni di riforme messe in atto dalle giunte Zingaretti, del lavoro delle strutture, e di una macchina sempre più efficiente che nel primo semestre 2020 ha migliorato le tempistiche dello scorso anno. E’ una medaglia di affidabilità di una Regione che può e deve fare meglio e che si pone – ha concluso Leodori – come punto di riferimento per il sistema economico italiano”.

