Fiumicino, ecco come richiedere la riduzione della Tari

Fiumicino – I cittadini in questi giorni hanno ricevuto o stanno ricevendo il plico contenente i modelli per il pagamento della TARI 2020. L’importo dei due modelli F24 allegati con scadenza rispettivamente il 31.07.2020 e il 15.09.2020 è pari al 50% della TARI 2020.

I bollettini per il pagamento delle successive altre due rate arriveranno nel mese di settembre.

Le persone con più di 65 anni e un reddito sotto i 29 mila euro e le famiglie con almeno una persona con disabilità grave hanno diritto alla riduzione della Tari che deve essere richiesta entro e non oltre il 31 luglio prossimo. La domanda dovrà essere presentata dall’intestatario della Tassa rifiuti per l’utenza domestica, utilizzando il modello predisposto dal Comune e scaricabile dal sito ufficiale. I moduli per richiedere le riduzioni sono scaricabili sul sito del Comune di Fiumicino: www.comune.fiumicino.rm.it

Alla domanda dovranno essere allegati:

1. ISEE 2020 (da richiedere ai CAF – centri di assistenza fiscale).

2. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente

3. Solo per i nuclei familiari residenti con almeno un componente con disabilità grave, l’ultimo verbale della Commissione Asl di riconoscimento dell’invalidità.

La domanda potrà essere presentata esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:

1. mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it;

2. mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a comune di Fiumicino – Area Bilancio e PEF – Settore Entrate – piazza Generale C.A. Dalla Chiesa, 78 – 00054 Fiumicino (RM).

3. mediante consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune, nei giorni ed orari di riapertura al pubblico, in fase di definizione. Ulteriori informazioni sul sito del Comune www.comune.fiumicino.rm.it o al numero telefonico 0665210245.

Quelle attività (per esempio bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, birrerie etc) che per effetto delle disposizioni anti- Covid-19 sono state obbligatoriamente chiuse, riceveranno le bollette di pagamento nel mese di settembre con la riduzione prevista.

Ricordiamo che gli uffici della Fiumicino Tributi S.p.A. sono a disposizione per informazioni presso Piazza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, 10 nei seguenti giorni ed orari:

lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00

martedì – giovedì dalle ore 08.30 alle ore 16.30 (con possibile interruzione a metà giornata per sanificazione)

I nuovi numeri di telefono di Fiumicino Tributi:

CENTRALINO 06.65043210

IMU – TASI – ICI 06.65043252

TARI – TARSU 06.65043253

ACCERTAMENTO 06.65043254

ICP – TOSAP 06.65043256

PUBBLICHE AFFISSIONI – AMMINISTRAZIONE 06.65043251

CODICE DELLA STRADA 06.65043255