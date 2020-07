Formia, approvato il rendiconto 2019

Formia – Con 15 voti favorevoli e 7 contrari, lo scorso 15 luglio, il Consiglio comunale di Formia ha approvato il rendiconto 2019.

Seppur con qualche polemica sollevata dai banchi dell’opposizione, tutti hanno riconosciuto lo sforzo dell’amministrazione Villa che, negli ultimi 2 anni, ha portato avanti una “operazione verità” in merito ai conti delle casse comunali e, soprattutto, rispetto al fatto che, negli anni passati, si sono sostenute spese al di sopra della reale capacità economica, utilizzando voci vincolate.

“Approvato in consiglio comunale il Rendiconto del comune di Formia. È stato fatto – ha affermato sui suoi canali social il sindaco, Paola Villa – un enorme lavoro di chiarezza e responsabilità sull’accertamento dei residui attivi e passivi e dalla loro differenza, un avanzo “vero”, che viene totalmente azzerato dal fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non si sta a rimarcare o ancora a chiedersi perché tale operazione non sia stata fatta quando, nel 2015, arrivò in tutti i comuni il bilancio armonizzato, ma su una cosa bisogna essere tutti concordi: negli ultimi almeno 10 anni di vita amministrativa del comune di Formia si è speso più di quanto fosse nelle capacità reali delle casse comunali, perché fondi vincolati (come ad esempio i fondi del distretto socio sanitario)potevano rendere i conti “più leggeri”.

L’accertamento – prosegue la Villa – ha evidenziato anche i motivi come opere pubbliche importanti come la realizzazione e messa in sicurezza di via Sparanise e il tombinamento e messa in sicurezza di via delle Vigne siano rimaste non realizzate, perché i fondi a loro connessi sono andati, tra il 2016 e il 2018 nel “fondo sbagliato”. Dopo tale accertamento, potranno essere realizzate a partire dal 1 gennaio 2021.

Ora con responsabilità bisogna lavorare perché il comune faccia fronte ai suoi debiti e, allo stesso tempo, tutte le opere rimaste in attesa vedano luce. Il lavoro – conclude il Sindaco – è iniziato e deve essere portato avanti nei prossimi anni, a prescindere da chi amministra oggi e da chi amministrerà domani, il lavoro lo si deve alla città”.

