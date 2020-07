Frana in via delle Fosse, il Pd di Formia presenta un'interrogazione

Formia – Dall’amministrazione targata Villa ancora nessuna notizia in merito alla situazione di via delle Fosse, dove, lo scorso 21 dicembre, a causa del maltempo, il violento fluire del torrente di Rio Fresco ha causato uno smottamento, intrappolato gli abitanti di una palazzina Ater, che, da 6 mesi, possono accedere a casa loro soltanto a piedi. Senza parlare dei disagi durante il lockdown o di quelli che si registrerebbero se qualcuno dovesse sentirsi male e avesse bisogno dell’arrivo di un’ambulanza per arrivare in ospedale.

Una situazione esasperante, che sembra lontanissima dall’essere risolta. Il motivo? Sembrerebbe una questione di competenze burocratiche. La casa “bloccata” è popolare, quindi, qualcuno ha avanzato la teoria che i lavori non procedano per via di una mancata partecipazione economica da parte dell’Ate.

Ora, dopo diversi tentativi di dialogo che hanno portato a un nulla di fatto, la situazione ha spinto i cittadini della palazzina Ater a protestare pacificamente sotto il Municipio, dieci giorni fa (leggi qui).

L’interrogazione del Pd

Intanto, sul tema è intervenuto anche il Pd di Formia, che, tramite il suo rappresentante in consiglio comunale, Claudio Marciano (seduto tra i banchi della minoranza) ha fatto sapere: “Abbiamo consegnato un’interrogazione consiliare sulla situazione di Via delle Fosse, che come si può vedere in foto è disastrosa. Una frana ha praticamente cancellato la strada che collega le case popolari con decine di famiglie alla città.

Il problema è che la frana c’è stata a dicembre e, ad oggi, dopo sette mesi, malgrado le proteste dei cittadini, non si hanno notizie di soluzioni o interventi da parte del Comune. Dato che la strada insiste nei pressi di una proprietà Ater, sembra che ci sia un rimpallo squallido di responsabilità su chi debba intervenire per mettere in sicurezza la strada.

Nel mentre, la gente non può rientrare con l’auto nelle proprie abitazioni, con disagi in particolare per anziani e disabili. È urgente vederci chiaro, e soprattutto accelerare la presa di responsabilità da parte di Sindaca e Giunta, perché – conclude la nota – la situazione è ormai insostenibile, e il rischio che la strada crolli completamente è davvero elevato, specie con i temporali estivi“.

