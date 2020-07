SITUAZIONE. La saccatura depressionaria che si sta portando dal Mare del Nord verso il comparto settentrionale balcanico condizionerà ancora il tempo su parte delle nostre regioni nel corso del weekend, approfittando di una parziale ritirata verso l’Europa occidentale dell’alta pressione delle Azzorre. Il suo movimento verso levante e il suo allontanamento verso il Mar Nero saranno molto lenti, anche se contemporaneamente l’alta pressione delle Azzorre tenterà di recuperare strada verso l’Europa centrale. Ne conseguirà un weekend inizialmente ancora a tratti instabile sabato al Centro-Sud, in miglioramento domenica. Nel dettaglio:

METEO ITALIA SABATO. Gli effetti residui dell’azione della saccatura balcanica si attarderanno sulle regioni centro-meridionali, le ultime a rimanere coinvolte da episodi di instabilità, ancora alle prese con il transito del fronte responsabile di temporali fino al pomeriggio sulle aree appenniniche, a tratti forti e in locale sconfinamento alle coste tirreniche. Sulle regioni settentrionali invece si avvertirà l’effetto più stabilizzante della progressiva rimonta dell’alta pressione che dall’Europa occidentale punterà verso il Mediterraneo centrale, con tempo più stabile e soleggiato e temperature in aumento. Farà eccezione una certa variabilità in prossimità delle Alpi e dell’Appennino, con qualche fenomeno sul Piemonte occidentale e sull’alto Triveneto.

METEO ITALIA DOMENICA. Sul finire della settimana l’alta pressione rinforzerà ulteriormente e sembra intenzionata a posizionarsi in modo più saldo sul Mediterraneo centrale e di conseguenza sull’Italia. Le condizioni risulteranno quindi più stabili, con prevalenza di bel tempo su gran parte d’Italia, salvo una consueta variabilità diurna sull’arco alpino, lungo l’Appennino e sulle zone interne delle isole maggiori, che potrà sfociare in qualche rovescio diurno di calore. Anche le temperature aumenteranno ulteriormente, seppur senza eccessi di calore.

Commento del previsore Lazio

DOMENICA: la pressione torna ad aumentare in maniera più decisa, garantendo una domenica stabile e ben soleggiata sulle regioni centrali. Temperature in rialzo, massime fino a 32°C sulle zone interne. Venti in regime di brezza termica, con rinforzi diurni sulle coste tirreniche. Mari poco mossi.

Nel fine settimana la pressione tenderà ad aumentare, seppur con ancora infiltrazioni di aria più fresca a disturbare il tempo sul Lazio. pertanto sabato transita qualche passaggio nuvoloso su Toscana e Umbria, variabilità su Lazio con rischio di qualche locale temporale sui settori meridionali, non escluso anche l’interessamento dell’area del romano. Domenica ben soleggiata su tutti i settori con clima estivo, caldo in aumento con temperature fino a 32°C sulle zone interne. Anche l’inizio della nuova settimana esordirà con il bel tempo ma non durerà. Restate comunque aggiornati con i nostri focus e le nostre previsioni sul sito.