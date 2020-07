Ostia, un caso di covid-19: chiuso ristorante, in forse lo stabilimento balneare

Ostia – Ispettori della Asl Roma 3 in visita nelle cucine dello stabilimento balneare “La vela” per un caso di positività al covid-19 da parte di un dipendente. L’accertamento serve per valutare l’eventuale sospensione dell’attività di tutto l’impianto balneare e della quarantena del personale.

L’ispezione è in corso mentre scriviamo presso le cucine dello stabilimento “La vela” che si trova in lungomare Amerigo Vespucci 120. Il cittadino trovato positivo al covid-19 è un extracomunitario, originario del Bangladesh, che lavora come facchino e lavapiatti. L’infetto avrebbe contratto il virus da un connazionale con il quale divide l’appartamento dove abita.

Il ristorante è stato chiuso per consentire il processo di sanificazione. Le autorità sanitarie stanno valutando se estendere l’interruzione dell’attività anche al resto dello stabilimento.