Ricerca, dalla Regione Lazio 30 mln per bandi su dottorati industriali

Regione Lazio – “Il 23 luglio faremo un’iniziativa col presidente Zingaretti e il ministro dell’Universita e della Ricerca Manfredi per mettere in campo, con i residui dell’attuale programmazione dei fondi europei, circa 30 milioni di euro con bandi che pubblicheremo entro l’estate sulla ricerca e al cui interno ci saranno anche i dottorati industriali. E’ una necessità inderogabile” – Lo ha detto l’assessore regionale allo Sviluppo economico e alle Attività produttive della Regione Lazio, Paolo Orneli, in occasione della quinta tappa del percorso di ascolto di LazioLab in vista della nuova programmazione dei fondi europei 2021/27.

“Dovremo cambiare l’intero modello di sviluppo, perché va ripensato un mondo che non è più lo stesso dopo il Covid e la grande carta che dovremo giocarci da subito è il capitale umano.

Possiamo tornare a essere protagonisti nel mondo con la consapevolezza che dobbiamo investire di più sulle persone – ha spiegato Orneli – Dobbiamo raccogliere la nuova domanda che nel

mondo sarà legata a multinazionali del farmaco che decideranno di fare l’outsourcing di attività di ricerca e sviluppo”.

“In particolare, nella provincia di Latina, un tema che abbiamo sulla nuova programmazione è capire gli strumenti per incentivare la crescita delle attività di ricerca e sviluppo, anche da avviare presso le aziende del settore chimico-farmaceutico che oggi hanno un modello di business molto legato a produzioni contoterziste, dove la ricerca non è molto presente – ha continuato Orneli – I dottorati industriali che introdurremo già da questa estate sono uno strumento fondamentale per fare questo lavoro, perché significa dire alle aziende che con un investimento inferiore al 50% del costo reale, perché il resto lo metterà la Regione, possono portare al loro interno un dottore di ricerca per sviluppare l’innovazione e aiutarle a riposizionarsi sul mercato con nuovi prodotti”.

“Inoltre, servirà un patto con le amministrazioni locali per promuovere processo di riposizionamento competitivo dei territori e coniugare le opere pubbliche con gli investimenti delle imprese, l’innovazione, la formazione e la capacita’ di mettere in campo un processo di accompagnamento con i fondi del fondo sociale europeo a una occupazione di qualità – ha concluso Orneli – Le risorse saranno enormi: stiamo mettendo in campo quasi 300 milioni con la riprogrammazione dei fondi europei attuali, ci saranno i fondi Covid e molte piu’ risorse sulla programmazione 2021/27 rispetto a quelle avute sul 2014/20. Il tema del ritardo sulle infrastrutture verrà colmato ma la discussione su questo tema non può essere un alibi: se sbagliamo le scelte sul riposizionamento competitivo non avremo fatto niente”.

