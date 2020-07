Severini: “Mi appello alle istituzioni: non creiamo il solito caos al Ponticello di Torre in Pietra”

Fiumicino – “La situazione del traffico che si crea all’altezza del ponticello di Torre in Pietra è rimasta identica. Sempre code chilometriche e nessuno che regolarizzi la viabilità”. Lo afferma Roberto Severini, Capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“La mozione da me presentata – prosegue -, non è stata ancora discussa in Consiglio comunale e la questione sta diventando sempre più inaccettabile.

Mi appello alle istituzioni – conclude Severini – affinché mandino dei vigili a gestire il traffico a partire da questo week-end. Non può crearsi il solito traffico, il solito caos in quel punto, pieno di macchine soprattutto il fine settimana.