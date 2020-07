A spasso per Fregene di notte con la musica a tutto volume: denunciato

Fiumicino – È stato denunciato al Tribunale di Civitavecchia un giovane che nella notte di ieri ha pensato di girovagare per le strade di Fregene, diffondendo la musica ad alto volume con un amplificatore acustico.

Il ragazzo, residente a Roma, alla vista dei militari prontamente intervenuti su richiesta dei numerosi cittadini svegliati nel cuore della notte, ha dato in escandescenza, rivolgendogli offese e minacce. Ricondotto alla calma, i militari l’hanno denunciato per il suo comportamento, provvedendo a sequestrare l’amplificatore.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove di formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.