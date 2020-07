Acilia, chiuso ristorante per Covid-19. A “La Vela” tamponi tutti negativi

Roma – Sono risultati “tutti negativi i dipendenti e gestori dello stabilimento ‘La Velà di Ostia. Ma devono fare quarantena e procedere a sanificazione dei locali”.

Lo riferisce l’Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio. Al contrario 6 coinquilini dell’operatore del Bangladesh, lo stesso che ha innescato la chiusura dello stabilimento balneare, sono risultati positivi e sono “tutti in isolamento”. “Avviata indagine epidemiologica“, si legge ancora sul profilo social dell’assessorato regionale alla Salute.

Le autorità annunciano anche la “Chiusura attività ristorazione in zona di Acilia. Avviata indagine dalla Asl Roma 3,aperto drive in a Casal Bernocchi fino alle ore 14.00″. Al momento non viene reso noto il nome del ristorante chiuso ad Acilia.