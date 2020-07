Anzio, abusava della figlia minorenne: militare condannato a 9 anni di reclusione

Anzio – Abusava della figlia da anni: condannato a 9 anni di reclusione un militare di Anzio. Il sottufficiale 46enne era stato arrestato nel 2019, in seguito un’indagine portata avanti dal Comandante della Polizia Locale di Anzio, Sergio Ierace.

La bambina di otto anni ha trovato il coraggio di parlarne con la sua maestra delle elementari e a quel punto sono intervenuti i servizi sociali che hanno passato il caso alla Polizia Locale.

Durante la perquisizione dell’abitazione il 46enne, che prestava servizio al policlinico militare di Anzio, ha provato a distruggere il proprio computer, ma è stato fermato dagli agenti presenti, i quali hanno rinvenuto al’interno del pc numeroso materiale pornografico.

L’ultima sentenza prevede per l’uomo l’interdizione e la decadenza dalla potestà genitoriale. Il militare, accusato di violenza sessuale nei confronti della figlia minorenne e in carcere da oltre un anno, ora dovrà scontare altri 8 anni e mezzo di reclusione.

