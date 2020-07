Anzio, attivo il servizio navetta ecologica: ecco gli orari per il mese di luglio

Anzio – Cambiano gli orari e le date del servizio navetta ecologica per il mese di luglio 2020. Il servizio navetta ecologica, promosso dall’Assessorato alle Attività produttive, collega le aree parcheggio del Quartiere Europa (zona Commissariato di Polizia) e La Piccola (zona stazione ferroviaria di Anzio Centro), con il centro cittadino.

Di seguito i nuovi orari: venerdì 17, sabato 18, domenica 19, venerdì 24,sabato 25,domenica 26 dalle ore 20.20 alle ore 01.00.

Si tratta di un servizio gratuito e in sicurezza, con corse ogni venti minuti, che rispettano il seguente percorso: area parcheggio Quartiere Europa (zona Commissariato di Polizia)-area parcheggio La Piccola (Viale Mencacci-lato distributore) – Via XXI Aprile-Piazza C.Battisti – Via Paolini- area parcheggio La Piccola (Viale Mencacci, lato opposto distributore)-area parcheggio Quartiere Europa (zona Commissariato di Polizia).

