Ardea, riqualificazione Castrum Inui: la Regione dice sì al progetto del Comune

Ardea – “La Regione Lazio approva e ‘sponsorizza’ il progetto presentato in Europa dal Comune di Ardea volto a valorizzare il territorio e l’area archeologica del Castrum Inui”. Lo comunica attraverso una nota stampa il Sindaco di Ardea Mario Savarese.

“È un primo passo essenziale – continua il Sindaco – che ci lascia ben sperare nel favore del Parlamento europeo che valuterà in autunno il progetto presentato grazie al lavoro svolto dal dott. Fabio Nobili e che ha trovato, nella entusiastica collaborazione del consigliere Alessandro Mari, un importante aiuto. Le cose buone sono buone e basta”.

“Sono particolarmente soddisfatto di questo primo traguardo raggiunto e confido che presto l’intera area possa essere eretta a ‘patrimonio naturale‘ e valorizzata nella sua peculiarità naturalistica”.

“La foce dell’Incastro è messa al centro di una serie di interventi di tipo conservazionistico che è rappresentato dalla prima fase del progetto che abbiamo appena inoltrato in ambito Europeo, a cui seguiranno altre realizzazioni progettuali di rivalutazione naturalistica con un centro studi ed un area congressuale, in maniera da creare un centro archeologico e naturalistico aperto alle scuole locali, agli studenti, ricercatori nazionali e internazionali”.

“Il focus – conclude Savarese – è quello di far diventare quest’area, un polo di attrazione di grande interesse archeologico e naturalistico, forse unico nel distretto di Roma sud e riscattarlo dall’ingiusto degrado in cui è precipitato per effetto di una scellerata antropizzazione passata”.

