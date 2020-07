Ardea – Un nuovo video postato sui social testimonia la drammatica situazione in cui versa Tor San Lorenzo, dove i vandali la fanno da padrone. Una ragazza, nelle scorse ore, ha infatti ripreso un gruppo di persone che si scagliavano con forza e violenza contro un’autovettura parcheggiata sul lungomare, a poca distanza dall’Hotel Piccola Capri.

L’utilitaria, secondo il racconto dei residenti e di chi lavora in zona, è ferma lì da circa tre anni. Da un primo accertamento sembrerebbe essere senza assicurazione, senza revisione e senza tassa di circolazione. E non è l’unica. Sono tante le macchine parcheggiate e poi abbandonate, soprattutto nelle zone più nascoste, a Tor San Lorenzo.

Foto 3 di 3





Amari i commenti di uno dei posteggiatori: “Visto che l’auto vandalizzata ha fatto il giro del web ora ci auguriamo un intervento dei carabinieri, che tra l’altro sono a poche centinaia di metri. Più volte – prosegue il parcheggiatore – abbiamo avvisato i tutori dell’ordine municipale e carabinieri che spesso percorrono questa zona, ma nessuno ha fatto mai nulla. Speriamo – conclude – che dopo quanto accaduto qualcuno la faccia rimuovere, prima che si continui nel saccheggiarla”.

Va sottolineato che spesso le auto abbandonate vengono recuperate dai carabinieri sia nelle zone di loro competenze che in quelle di non competenza, come accaduto di recente con un’autovettura parcheggiata da mesi a bordo strada su via Bergamo.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea