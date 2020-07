Civitavecchia, dal Comune arriva il vademecum per richiedere le riduzioni sulla Tari

Civitavecchia – L’Ufficio Tributi diffonde un vademecum sulle riduzioni Tari 2020. Ne dà notizia l’Assessore alle Finanze, avv. Emanuela Di Paolo. “Per le così dette riduzioni strutturali di nuova introduzione occorre presentare apposita domanda solo per quest’anno, mentre dal prossimo saranno applicate automaticamente. Pochi semplici passi per ottenerle: visitare l’Homepage del sito ufficiale del Comune di Civitavecchia, cliccare su Tributi – Tari Modulistica, scaricare il Modulo “Dichiarazione Tari” e seguire le indicazioni riportate nella sezione “Modalità di presentazione” nel modello stesso. Nella parte libera con la dicitura “Note” va specificato il motivo della riduzione:

1) riduzione della tariffa del 50% prevista per gli oratori (Art. 25 lettera c) Regolamento Tari);

2) riduzione tariffa 50% prevista per Onlus ed enti ecclesiastici ove svolgono assistenza ai disabili, a persone con gravi patologie, mensa per i poveri (Art. 25 lettera d) Regolamento Tar);

3) riduzione tariffa 50% per Associazioni e/o Società Sportive concessionarie di strutture comunali su cui non si svolge attività commerciale (Art. 25 lettera e) Regolamento Tari);

4) riduzione tariffa 50% per le strutture gestite da Centri sociali polivalenti ex Regolamento Comunale approvato con Delibera Commissariale n. 29 del 23.12.2013, modificato da DCC n. 88 del 29.10.2015 (Art. 25 lettera f) Regolamento Tari).

Occorre poi allegare i documenti richiesti incluso il documento di identità ed inviare tramite posta o pec o di persona al protocollo“. Ancora: “Sono poi in vigore le c.d. riduzioni covid (valide solo per il 2020):

1) riduzione della tariffa 30% Bed&Breakfast con servizio prima colazione e Affittacamere senza servizio prima colazione (Art. 37 comma 6 Regolamento Tari);

2) riduzione della tariffa del 15% (Art. 37 comma 7 Regolamento Tari).

In questo caso la domanda può essere presentata o totalmente online accedendo alla Homepage del sito ufficiale del Comune di Civitavecchia cliccando su Tributi – Tari Servizi online, poi su “Richiesta riduzione Tari emergenza Covid-19”, seguendo la compilazione guidata che permette di verificare il codice attività Ateco attraverso il link fornito durante la compilazione (http://www.registroimprese.it) ed inviando direttamente cliccando sull’apposito tasto, oppure, sempre passando per l’Hompage – Tributi – Tari Modulistica, bisogna scaricare e compilare il modulo “Richiesta Riduzione Covid19″, allegare copia del documento di identità e consegnare all’uffici protocollo o inviare via posta o pec” conclude l’Assessore Di Paolo.