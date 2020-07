Fiumicino, non si ferma all’alt dei carabinieri e rischia di investire i militari: arrestato

Fiumicino – Nella giornata di ieri, Carabinieri di Fiumicino, impegnati in un servizio di controllo alla circolazione stradale, hanno intimato l’alt ad una vettura con 2 persone a bordo. L’autista, invece di fermarsi, ha accelerato colpendo di striscio uno dei militari e dandosi alla fuga.

È così iniziato un rocambolesco inseguimento all’interno del centro abitato, al termine del quale i Carabinieri sono riusciti a fermare la macchina in fuga. L’autista, successivamente risultato positivo all’alcol test, è sceso dal mezzo dando in escandescenze e scagliandosi contro i militari. Il malfattore, un romano 21enne, prontamente bloccato ed ammanettato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove di formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.