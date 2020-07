Fiumicino, scontro tra 3 auto sull’Aurelia: due morti e un ferito

Fiumicino – Mattinata nera sulla via Aurelia, in zona Palidoro, dove hanno perso la vita due persone in seguito a un incidente avvenuto all’alba.

Tre auto si sono scontrate all’altezza del chilometro 32, di cui una ha preso fuoco a causa del violento impatto. Due persone sono morte e una è rimasta ferita. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cerveteri, il 118 per i soccorsi e la Polizia stradale

“Al momento è stata ripristinata la regolare circolazione sulla statale 1 “Via Aurelia” a seguito dell’incidente” rende noto l’Anas.

