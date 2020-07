Gioventù senza barriere, La Caletta (Sotto le stelle) lancia l’aperitivo solidale

Fiumicino – Chi di noi non pensa a un aperitivo sulla spiaggia, al tramonto, come un momento magico da vivere in totale relax con chi si ama o con i propri amici? Ma non tutti sono nella condizione economica, o talvolta psicologica, per poterlo fare. C’è chi, nella vita quotidiana, ha problemi talmente grandi che l’aperitivo sulla spiaggia resta davvero un sogno lontanissimo.

Ma c’è anche chi ha pensato a questa eventualità, rivolgendo lo sguardo verso i più deboli, sofferenti o meno fortunati. Senza pietismi, ma anzi con la voglia di condividere un momento magico che non deve essere appannaggi solo di pochi.

Chi ci ha pensato? 5 ragazzi che per puro caso ne hanno incontrato altri 3, mentre cercavano un posto dove poter realizzare un sogno. Parlando si sono trovati subito d’accordo su molte cose; e così 8 giovani, con la voglia di divertirsi, far divertire e guardare anche a chi sta in difficoltà, hanno deciso di “conquistare il mondo”.

Ogni domenica organizzano un aperitivo a “La Caletta shaville (Sotto le stelle)“, dove insieme ad Antonio de “Le Moko” collaborano con associazioni a scopo benefico, “perché tutti noi – affermano – crediamo che chi è meno fortunato debba avere la possibilità di vivere un sogno”.

La condivisione di un aperitivo – totalmente in forma gratuita – con le associazioni che si occupano di persone con qualche difficoltà, non è però l’unico fiore all’occhiello di questi ragazzi.

“Diamo lavoro a persone sul comune di Fiumicino – spiegano -, cosa che in questo periodo è davvero importante, vista la situazione. Siamo tutti ragazzi normalissimi che amano il paese in cui vivono e che vogliono farlo conoscere a più persone possibili”.

Quando si è giovani è normale che si abbia una voglia sfrenata di divertirsi. Più raro avere il cuore di condividere questa energia con chi, per certi versi, è meno fortunato. Ecco perché questi “aperitivi solidali” sono una magia nella magia dei tramonti di Fiumicino. Un esempio positivo per tutti i giovani (e non solo), una delle “good news” di cui davvero abbiamo tanto bisogno.