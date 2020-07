La Vela-Blanco a Fregene torna al top: spiaggia, ristorazione, eventi

Fiumicino – Dopo la bufera torna sempre il sereno. E così i titolari del La Vela-Blanco, dopo un momentaneo stop, hanno annunciato (già da giorni, per la verità) alla propria clientela, che lo stabilimento prosegue la sua normale attività di balneazione con strutture e servizi idonei “per una permanenza in spiaggia piacevole e sicura”.

“L’ampiezza degli spazi – spiegano i titolari – garantisce il distanziamento nel pieno rispetto delle normative. Le attività di bar, ristorazione ed eventi sono ormai ripartite da sabato 11 luglio, nel rispetto pieno delle disposizioni delle autorità”.

Tutto ok, dunque, per gli appassionati della Vela-Blanco, da sempre punto di riferimento non solo per chi Fregene la vive tutto l’anno, ma per l’intero comprensorio e, ovviamente, per i romani.

Ma il rispetto delle normative anti-covid non può pesare solo sulla responsabilità dei titolari delle strutture, che fanno il possibile per far rispettare le regole senza scontrarsi con i clienti: “In un momento di restrizioni rilevanti sul distanziamento sociale abbiamo bisogno della collaborazione di tutti i fruitori – spiegano – per riuscire ad essere in linea con le norme di sicurezza vigenti”. Insomma, un po’ di buon senso e di disponibilità anche da parte di chi vuole vivere il mare anche solo per una giornata è doveroso, oltre che auspicabile.

Ne va della salute di tutti, ma anche della possibilità di creare economia sana sul territorio. Seguire le regole vuol dire godersi il mare senza rischi, né per se stessi, né per gli altri, né per chi sull’economia blu fonda la propria attività.