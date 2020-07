L’emergenza Covid-19 vista dalla categoria dei dentisti

Napoli – L’emergenza coronavirus vista dal mondo dei dentisti, che durante il lockdown sono stati costretti a chiudere gli studi. E nella ripresa i problemi non mancano. Per conoscere le difficoltà di questo settore è stato intervistato il dottor Paolo Manzo, Presidente dell’ Accademia Italiana di Ortodonzia con sede a Frattamaggiore, dal giornalista televisivo Ovidio Martucci, già conduttore di numerosi programmi editi in Rai1 – Rai Sport – Sky Sport, in esclusiva per il programma nazionale Obiettivo Italia svelando le problematiche riscontrate nella fase 1 del Covid-19.

Tante le iniziative positive e concrete che ha fatto tutta la categoria nazionale di odontoiatria, l’Andi e centinaia di dentisti in ogni ordine e località del nostro stivale, come le assistenze domiciliari in tutta sicurezza h24 nella Fase 1, in pieno lockdown, quando per scelta di Governo, è stata vieta l’attività professionale agli odontoiatri, quando da sempre tutta la categoria opera in totale sicurezza sia per il personale che per i pazienti.

L’Accademia Italiana di Ortodonzia

Non a caso il giornalista ha incalzato con le sue domande il dr.Manzo proprio per sentire il suo parere su molteplici argomenti. L’Accademia Italiana di Ortodonzia dal medesimo Presieduta è una Società Scientifica che si prefigge il compito di promuovere la cultura e l’aggiornamento scientifico ortodontico e l’immagine dello specialista in ortodonzia.

L’ortodonzia è quella disciplina specialistica dell’odontoiatria che prevede, dopo il percorso di Laurea Magistrale in Odontoiatria di 6 anni, con cui si diventa dottore in Odontoiatria o Odontoiatra, l’accesso e la frequentazione di una Scuola di Specializzazione in Ortodonzia.

L’ortodontista è il professionista che si occupa della Diagnosi e Terapia delle malocclusioni e delle dismorfosi cranio-facciali e dei disordini articolari e muscolari temporomandibolari.

Si tratta, pertanto, di uno specialista con un raggio di azione molto ampio e che può agire ed intervenire, anche di concerto con altri specialisti, su una classe di età molto ampia di pazienti, dall’età prescolare fino all’età adulta.

“Le Istituzioni intervengano”

“In questo periodo di forte restrizione dell’attività ambulatoriale odontoiatrica in cui tanti operatori del settore hanno ritenuto, ancor prima che gli orientamenti ufficiali lo indicassero come necessario, di limitare le proprie attività alle sole emergenze, l’ortodonzia ha subito forti rallentamenti dei piani di cura e talvolta alterazioni degli stessi per il lungo periodo intercorso tra un controllo e l’altro”, spiega il dottor Manzo.

“I professionisti del nostro settore hanno risposto in modo esemplare assicurando ai pazienti le emergenze senza sottrarsi ad alcun impegno e riprendendo gradualmente dal 4 Maggio in poi, l’attività clinica nonostante le mille difficoltà ed impedimenti e la grande carenza ed il prezzo molto alto dei DPI.

Molte attività non hanno rincarato di un solo euro i listini nonostante il costo delle singole sedute sia lievitato in modo importante. Purtroppo tante realtà sono andate in sofferenza e le marginalità non consentono un sostentamento a lungo termine ne dei costi ne del personale”, prosegue.

“Chiediamo alle istituzioni degli interventi chiari sia in termini normativi che in termini di supporto ai professionisti per l’adeguamento ai nuovi schemi di lavoro ed ai cittadini e alle famiglie per agevolarne l’accesso, specie in casi di più figli, alle cure ortodontiche che per tanti di essi sono di alto indice di necessità” l’appello del medico.

In questa emergenza sanitaria Covid-19 e nella Fase 3 attuale, l’Accademia Italiana di Ortodonzia ha cercato di essere vicina ai suoi soci ed a tutta la categoria, con programmi di aggiornamento e webinar e contenuti scientifici di primissimo livello.

Sono stati inoltre consultati ed ascoltati, in lezioni dedicate alla nostra categoria, eminenti clinici e ricercatori come il Prof Burioni, illustre virologo del San Raffaele, ed il Prof. Zhuan Bian, capo del DIpartimento Dentale di Whuan in Cina che con il loro contributo ed esperienza, al servizio di Accademia, hanno illuminato la categoria sulle criticità di questa emergenza sanitaria indicando anche i comportamenti e le misure giuste da intraprendere.