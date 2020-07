Fondi – Al via il Fondi film festival che si svolgerà a ingresso gratuito dal 25 luglio al 1° agosto 2020 presso il Complesso di S. Domenico (Sala Carlo Lizzani e Chiostro), sede del costituendo “Museo del Neorealismo”.

Numerose sono le proiezioni in programma, introdotte da incontri con registi, sceneggiatori, attori, docenti universitari e artisti, tra cui Giuliano Montaldo – al quale è dedicata la rassegna retrospettiva in occasione dei suoi 90 anni – Andrea Purgatori, Fabio Micolano, Giulia Calenda, Isabella Savona, Simone Isola, Marco Spagnoli, Lino Capolicchio, Ettore de Conciliis, Gianfranco Pannone, Ambrogio Sparagna, Luca Bandirali, Giuseppe Sansonna, Marcello Caporiccio, Giulia Cacchioni.

Non mancherà un omaggio musicale ad Ennio Morricone, recentemente scomparso, con le esecuzioni di Andrea Tassini (tromba) e Gabriele Pezone.

Nel ventennale della morte, inoltre, sarà ricordata la figura di Leopoldo Savona – primo Sindaco di Fondi dopo la Liberazione, collaboratore di Giuseppe De Santis, Pier Paolo Pasolini e Luigi Zampa e a sua volta regista – con una mostra di manifesti, un incontro con la figlia attrice Isabella e la proiezione del suo primo film Il principe dalla maschera rossa (1955), prodotto dal fondano Giovanni Addessi.

La kermesse si concluderà con la consegna del premio “Dolly d’Oro Giuseppe De Santis” al giovane regista esordiente Carlo Sironi, autore del film “Sole”, che sarà proiettato dopo la premiazione.

Il Fondi film festival, organizzato dall’Associazione Giuseppe De Santis con la direzione artistica di Marco Grossi e l’organizzazione generale di Virginio Palazzo, si avvale del sostegno della Regione Lazio, del patrocinio di Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté, Comune di Fondi, Herald Editore, Casa della Cultura. Main sponsor sono il Conad Superstore e la Icoel.

Si ricorda che – nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19 – l’ingresso è esclusivamente su prenotazione (al numero 347/1434465 – specificando nome e cognome, giorno, orario e numero di posti), valida per la proiezione pomeridiana o per l’intera serata in caso di duplici eventi (concerto + proiezione, presentazione libro + proiezione).

Rispetto agli scorsi anni i posti sono limitati – in ragione delle vigenti disposizioni – e non sarà possibile accogliere pubblico oltre la capienza stabilita. Si consiglia dunque di prenotare quanto prima per avere la certezza del posto. Inoltre si raccomanda vivamente di recarsi presso il Complesso di S. Domenico con almeno 15 minuti di anticipo rispetto agli orari indicati per consentire la misurazione della temperatura corporea e la registrazione sull’elenco delle presenze (che a norma di legge va conservato per 14 giorni a cura dell’organizzazione) per poi

raggiungere la platea, che sarà sottoposta a sanificazione quotidiana”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fondi