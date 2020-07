Ardea, pulizia del lungomare, Savarese: “Confido nella collaborazione dei cittadini”

Ardea – “Ieri mattina l’intero tratto di Marina di Ardea che va dal confine con Pomezia fino a via Bergamo, è stato sgomberato da ogni rifiuto e l’intera via spazzata”. A darne notizie il sindaco di Ardea Mario Savarese attraverso una nota stampa.

“Resta da rimuovere in alcuni tratti la sabbia – prosegue – che il vento ha trascinato in strada; lavoro che si dovrà fare quando potremo vietare la sosta alle auto senza arrecare molto disturbo a chi vuole andare in spiaggia”.

“Non so quante ore durerà questa straordinaria pulizia. Spero di essere smentito nella mia amara previsione e che il lungomare resti cosí almeno qualche giorno. Confido nella collaborazione dei cittadini ai quali ricordo: conferite i rifiuti secondo il calendario stabilito esponendoli fuori l’uscio di casa la sera dopo le 21, mai durante il giorno;

“Non usare sacchi opachi – continua il Sindaco – da cui non si evinca il contenuto; non abbandonare in strada ingombranti e sfalci d’erba o ramagli. Ai commercianti: esponete i contenitori dei cartoni solo durante l’orario del ritiro, poi toglieteli dalla strada; trattate con lo stesso criterio i contenitori degli altri rifiuti”.

“È una sfida. Dimostriamo che ‘Ardea pulita’ si può fare” conclude il primo cittadino.

