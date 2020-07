Atletico Terme Fiuggi, Frabotta: “Qui per essere protagonisti”

È tempo di presentazioni in casa Atletico Terme Fiuggi. La campagna acquisti condotta finora dal club termale ha garantito al tecnico Incocciati nomi altisonanti e che fanno presagire ad una stagione davvero importante.

Tra questi, vi è il difensore classe 1993 Daniele Frabotta che nell’ultima annata ha vestito la maglia dell’Olympia Agnonese e con alle spalle diverse presenze nei campionati professionistici. Queste le sue prime parole da nuovo giocatore dell’Atletico: “Ho scelto di venire a Fiuggi perché la società sta allestendo un progetto importante. Il presidente, il direttore e il mister mi hanno fatto subito un’ottima impressione e vedendo anche la campagna acquisti che stanno facendo credo ci possano essere tutte le carte in regola per disputare una stagione da protagonisti. Personalmente vengo da un’annata dove abbiamo sfiorato i play off e conto dunque di ripetermi e magari stavolta di centrarli. Anche a livello personale non mi aspetto un ruolo da semplice comparsa. Vogliamo essere competitivi, sono arrivati giocatori forti che si uniscono ad un gruppo già buono dallo scorso anno. Perciò, mi aspetto una grande stagione in tutti i sensi”.