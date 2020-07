Fiumicino – L’autostrada A91 “Roma – Aeroporto di Fiumicino” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, in corrispondenza del km 3,700 nei pressi di Via della Magliana, in via precauzionale a causa di un incendio che si è sviluppato nelle aree adiacenti l’autostrada.

Il fumo ha invaso completamente la corsia paralizzando il traffico, con forti ripercussioni sulla viabilità in concomitanza al rientro del mare dalle località del litorale.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione appena le condizioni di sicurezza per la circolazione lo consentiranno: 6 le vetture della Polizia, un elicottero e 2 autopompe dei Vigili del Fuoco.

AGGIORNAMENTO 19.25

Al momento è riaperta la carreggiata in direzione di Roma. Sono possibili blocchi temporanei della circolazione per permettere le operazioni da parte dei Vigili del Fuoco. Resta chiusa la carreggiata in direzione di Fiumicino al km 3,700.

AGGIORNAMENTO 20.20

Riaperte al traffico entrambe le carreggiate dell’autostrada A91 Roma – Aeroporto di Fiumicino (direzione Roma e direzione Fiumicino), in corrispondenza del km 3,700. Sono possibili blocchi temporanei della circolazione, in entrambe le direzioni, per permettere le operazioni di spegnimento dell’incendio da parte dei Vigili del Fuoco.