Incendio in area boschiva a Nettuno, interviene l’elicottero

Nettuno – Un incendio si è sviluppato oggi 19 luglio 2020 in un’area boschiva presso il comune di Nettuno a ridosso di via Concerviano e via della Chiusa. Sul posto il personale dei Vigili del Fuoco di Anzio con l’ausilio dei volontari di Nemi, il Capoturno Provinciale, il personale D.o.s. 6 e l’elicottero dei Vigili del Fuoco Drago 53, sono impegnati per sedare sedare le fiamme che si sono sviluppare nel bosco.

Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine ed il personale del 118.