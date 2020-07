Incendio nella cattedrale di Nantes, fermato un uomo

Nantes – Un uomo di 39 anni originario del Ruanda è stato fermato in relazione alle indagini per l”’incendio doloso” nella cattedrale di Nantes (leggi qui), in Francia.

Secondo l’emittente Rtl si tratta di un profugo ruandese che lavorava presso la diocesi e che era arrabbiato per il visto scaduto. Il sospetto è ritenuto responsabile della chiusura a chiave della cattedrale il giorno prima dell’incendio.

“In questa fase si tratta di verifiche, nulla consente di coinvolgerlo nell’attuazione dell’incendio”, ha dichiarato il pubblico ministero di Nantes, Pierre Sennes, citato da Le Figaro, affermando che “dobbiamo rimanere cauti”. (fonte Adnkronos)