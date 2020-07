Lotta al commercio abusivo, sequestrati giocattoli sulla spiaggia di Scauri

Minturno – Gli agenti della Polizia locale di Minturno hanno sequestrato giocattoli e altro materiale a un venditore ambulante stamattina sulla spiaggia di Scauri.

Sono, infatti, in corso in queste ore attività di controllo da parte della Municipale sul litorale compreso tra Scauri e Marina di Minturno per contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale.

Operazioni annunciate nel corso della presentazione da parte del Comandante Antonio Di Nardo e del sindaco Gerardo Stefanelli di una serie di interventi che rientrano nel programma “Estate Sicura 2020” di contrasto agli illeciti.

Attività rese possibili anche grazie all’incremento del corpo dei Vigili urbani di Minturno che, da qualche tempo, può contare su 14 unità stagionali in più e finalizzate a rendere questi mesi di maggior afflusso turistico più sicuri per i visitatori e per i residenti.