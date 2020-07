Nicolò Murasso resta in prestito all’Anzio per il prossimo campionato

Anzio – L’Anzio Calcio 1924 comunica di aver rinnovato l’accordo con l’Aprilia Racing Club per la cessione a titolo temporaneo del trequartista, classe 2001, Nicolò Murasso.

Campione d’Italia con la Juniores pontina nel 2019, Murasso ha giocato sette partite tra campionato e Coppa Italia nella scorsa Serie D, prima di passare ad Anzio in prestito nella sessione invernale di mercato: «Sono felicissimo del rinnovo, mi ha fatto molto piacere sentire l’interesse da parte della società e soprattutto di mister Guida. La scorsa stagione mi sono integrato bene con i compagni e lo staff, ho sentito fin da subito la fiducia da parte dell’allenatore e questo è un aspetto fondamentale per un giocatore. Purtroppo l’infortunio mi ha costretto a chiudere in anticipo il campionato e questo è un motivo in più per ripartire con voglia e determinazione. Quest’anno dobbiamo puntare a migliorare il piazzamento in classifica dello scorso anno, scenderemo sempre in campo per vincere».

(testo/foto@Matteo Ferri – Ufficio stampa Anzio Calcio 1924)