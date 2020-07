Ostia – Paura per un improvviso vortice di vento sulla spiaggia. Con il cielo sereno e senza alcun indizio che potesse farlo prevedere, improvvisamente un mulinello ha investito la spiaggia sollevando ombrelloni e spazzando gli asciugamani.

È successo intorno a mezzogiorno in riva allo stabilimento”Marechiaro” di lungomare Paolo Toscanelli. In quel momento la spiaggia era gremita di bagnanti.

L’atterraggio del vortice sulla battigia ha creato allarme tra i presenti. C’è stato il fuggi fuggi e solo l’intervento dei marinai di salvataggio ha riportato la situazione alla calma.

Una donna ha avvertito un malore, probabilmente un attacco di panico. Non si registrano feriti anche se gli ombrelloni volati via hanno costituito un reale pericolo per i bagnanti.