Pontina di fuoco, incidente a Castel di Decima e traffico rallentato

Pomezia – Lunghe code oggi domenica 19 luglio 2020, sulla SS148 Pontina e traffico rallentato fra l’uscita di Pomezia Centro e Via Decima-Castel Porziano in direzione Roma. Lo segnala Luce Verde il servizio fornito in collaborazione con Aci che informa in tempo reale sulla mobilità e traffico nel territorio di Roma Città Metropolitana.

Sempre nella stessa zona si segnala anche un incidente stradale su via di Castel di Decima, dove questa mattina si era già registrato un primo incidente che ha visto coinvolta solo un’autovettura.