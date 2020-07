Trastevere Calcio, arriva la conferma di Edoardo Santilli

Roma – Per il Trastevere arriva anche la conferma di Edoardo Sordilli. Arrivato a settembre 2019 dalla Nuova Tor Tre Teste, si è subito messo in mostra esordendo in Serie D all’ottava giornata e avendo disputato, nel corso della stagione fino allo stop dovuto al Covid-19, 10 presenze e 2 gol.

Esterno brevilineo molto veloce, dotato di un gran tiro di precisione. In questa stagione Edoardo vorrà confermarsi ai livelli dimostrati nel suo primo campionato tra i grandi.