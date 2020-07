Anagni Calcio, in biancorosso Domenico Mazzone, giovane centrocampista

Anagni – La società Città di Anagni Calcio si è assicurata le prestazioni sportive del centrocampista classe ’97 Domenico Mazzone dalla Cittanovese Calcio.

Domenico che nel recente passato ha calcato i campi del professionismo con la Reggina 1914 in #SerieC, collezionando 10 presenze, ha avuto esperienze con Locri 1909 1946, A.C. Locri 1909, U.S. Palmese 1912 e primavera del Pescara Calcio, oltrepassando le 120 presenze tra Serie D e Serie C a soli 23 anni. Queste le sue prime parole in biancorosso: “Sono molto felice di essere arrivato qui ad Anagni, ringrazio la società per la fiducia è voglio ripagarli con le prestazioni sul campo. Si sta costruendo qualcosa di importante viste anche le riconferme e gli acquisti fatti fino ad oggi. Il nostro obiettivo è lavorare sodo e sono sicuro che ci divertiremo e raggiungeremo il nostro obiettivo“.