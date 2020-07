Bronzer Collection by MAC Cosmetics, estate 2020

La Bronzer Collection di MAC Cosmetics (leggi qui), in uscita in edizione limitata per l’estate 2020 e caratterizzata da packaging color bronzo, è composta da ombretti, un bronzer ed il suo pennello specifico, lipstick e lipgloss, illuminanti viso e corpo, ed il fissante make-up best-seller del brand, riproposto in una veste color bronzo. Scopriamola insieme.

Gli ombretti

I Foiled Shadow /Bronzer (26 euro) sono degli ombretti luminosi ed estremamente pigmentati, dalla formula wet and dry che consente il loro utilizzo sia da asciutti che da bagnati, ottenendo un effetto più perlescente o metallico. I colori disponibili sono Tide’n’Seek che è un viola-tortora, Sand Tropez che è un color oro, Monaco-co che è un marrone caldo intenso, White Haute che è un color champagne e Sunphoria che è un rosa freddo chiaro.

Il bronzer ed il suo pennello

Il Radiant Matte Bronzing Powder (32 euro) è un bronzer leggero, confortevole e a lunga tenuta, dalla texture morbida e setosa dona all’incarnato un effetto pelle baciata dal sole. Ha una coprenza modulabile e stratificabile da leggera a media, e ridefinisce la grana delle pelle senza depositarsi tra le linee di espressione. Sono disponibili le tonalità Beige-ing-Beauty e Totally Taupeless.

Il 143SES Medium Face Fan Brush (47 euro) è un pennello viso a forma di ventaglio dalle setole sintetiche, soffici e compatte, perfetto per l’applicazione dei bronzer e dei blush.

I rossetti ed i lipgloss

I Lipstick/ Bronzer (21 euro) sono dei rossetti disponibili in 3 texture: Amplified dal finish cremoso e semi-lucido, Dazzle dal finish cremoso e perlescente, e Lustre dal finish traslucido. Le colorazioni presenti sono Cannes Do! che è un arancione acceso, A la Plage che è un nude chiaro con perle oro, Wham che è un marrone-prugna con perle rosa, Cote d’Amour che è un fucsia intenso e Set to Sizzle che è un rosa pompelmo.

I Lipglass/Bronzer (17,50 euro) sono dei lip gloss disponibili in 4 tonalità calde: Summer Chromance che è un bronzo con perle rosa ed oro, Too Cool For Pool che è un rosa corallo con perle oro, Would Rather Lounge che è un rosso-mattone con perle rosse ed oro, ed infine Out of This Pearl che è un gloss incolore con perle oro. Questi gloss possono essere indossati da soli o abbinati con matite labbra e rossetti, ed essendo arricchiti con olio di jojoba, lasciano le labbra morbide ed idratate.

La body lotion

Lo Strobe Body Lotion (34 euro) è un idratante corpo cremoso a rapido assorbimento, contenete delle perlescenze color bronzo, che regalano alla pelle una luminosità delicata, lasciandola soffice e levigata. Il prodotto non unge e si adatta a tutti i tipi di pelle, e si deve stendere in modo uniforme su tutto il corpo in particolar modo sulle gambe, sulle spalle e sulle braccia.

L’illuminante viso

Lo Strobe Face Glaze (30,50 euro) è un illuminante viso che regala un effetto “pelle baciata dal sole” grazie alle sue particelle perlescenti. Pur essendo a lunga tenuta, ha una consistenza leggera facilmente sfumabile, che risulta confortevole sulla pelle lasciandola morbida ed idratata. Sono presenti le tonalità Magic Hour che è un pesca-rosa dorato, Like it Lilac That che è un color lavanda opalescente, Let’s Make Waves che è uno champagne rosato e Bronzer Jour che è un bronzo intenso.

Lo spray fissante

Il FIX+ (Shimmer) in Bronzelite (20,50 euro) è il famoso fissante trucco arricchito con delle perlescenze bronzo che donano un effetto luminoso sulla pelle. Dotato di proprietà idratanti, lenitive e rinfrescanti, prolunga la durata del make-up fino a 12 ore vaporizzandolo su tutto il viso ad una distanza di circa 30 cm.

(Il Faro Online)