Controlli della movida a Ostia: norme rispettate e zero multe

Ostia – Nella serata di ieri, domenica 19 luglio, le pattuglie della Polizia di Stato del commissariato di Ostia, diretto da Eugenio Ferraro, in collaborazione col reparto prevenzione crimine, hanno effettuato dei controlli mirati per verificare il rispetto delle norme anti Covid–19.

In particolare, sono state effettuate delle verifiche negli stabilimenti balneari più frequentati dai giovani per la Movida. Le forze dell’ordine hanno trovato i registri per la raccolta dei dati anagrafici ben compilati, i dipendenti dei locali muniti di dispositivi di protezione individuale e i tavoli disposti in m modo da garantire il distanziamento sociale.

Durante il servizio, i poliziotti hanno verificato, inoltre, che i clienti prima di entrare fossero sottoposti al controllo della temperatura e alla sanificazione delle mani. I gestori hanno, inoltre, adibito dei vigilanti privati all’entrata per controllare i clienti, a cui vengono dati dei braccialetti fosforescenti per riconoscere l’accesso regolare.

Il modello di questi controlli, che proseguiranno anche nelle prossime settimane, è frutto della collaborazione tra la Questura e i titolari degli esercizi pubblici, che raccolte le indicazioni ricevute, agiscono di conseguenza aiutando a garantire la sicurezza del vasto litorale.

