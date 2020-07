Fiumicino in sicurezza: raddoppiano i pattugliamenti via mare della Misericordia

Fiumicino – Un ulteriore passo in vanti per la sicurezza del litorale. “La Misericordia di Fiumicino si dota di un secondo gommone per il pattugliamento via mare” – a dare l’annuncio è la responsabile Elisabetta Cortani. I volontari infatti, già dalla scorsa settimana a bordo del primo gommone hanno perlustrato le acque antistanti la cittadina costiera per garantire la sicurezza di residenti, romani e turisti.

Ora al primo natante si aggiunge un secondo. “Un ringraziamento particolare ad Alimar – spiega la Cortani – per averci supportato con grande professionalità e averci donato tutte le dotazioni di bordo previste a norma di legge”.

I pattugliamenti via mare della Misericordia si aggiungono a quelli effettuati sui due quad che, insieme al drone della Protezione Civile, supportano i volontari per far sì che tutti possano godersi una giornata al mare nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie a causa della pandemia.