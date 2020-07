Fregene, coppia gay offesa in spiaggia per un bacio in riva al mare

Fiumicino – Si stavano scambiando un bacio al mare per immortalarlo in un selfie. Evidentemente, la scena in un lido di Fregene, sul litorale romano, con protagonisti due ragazzi di 20 anni, non è piaciuta ad un bagnante. Avvicinandosi, l’uomo ha interrotto i due giovani minacciando di chiamare il “dirigente per farli cacciare”.

I ragazzi hanno risposto che un bacio non è un reato, ma per evitare di trasformare un giorno di svago in una giornata di lite si sono allontanati. La coppia però ha poi segnalato il fatto, avvenuto lo scorso weekend, al servizio di Gay Help Line 800713 713 per chiedere un supporto.

Secondo Fabrizio Marrazzo, portavoce del Gay Center e responsabile Gay Help Line “quanto accaduto è molto grave, perché ancora oggi una coppia Lgbt non è libera di passare qualche ora di svago in serenità, senza sentirsi offesa o minacciata. Pertanto chiediamo ai gestori dello stabilimento di prendere le distanze dai fatti e di proporre ai bagnanti di farsi dei selfie dove si baciano con #LoStessoBacio in segno di solidarietà alla giovane coppia”.

La condanna delle Istituzioni

“Apprendo dalla denuncia fatta dal Gay Center di un brutto episodio di omofobia avvenuto in uno stabilimento di Fregene lo scorso weekend”, afferma il delegato del sindaco ai Diritti Civili Davide Farruggio.

“Una coppia di ragazzi è stata fatta oggetto di frasi omofobe da parte di un altro ospite dello stabilimento perché i due si erano scambiati un bacio e si stavano facendo un selfie abbracciati, come una qualsiasi coppia – spiega Farruggio -. Ho potuto verificare personalmente l’accaduto grazie anche alla testimonianza di un altro bagnante che ha assistito alla scena”.

“E’ un fatto che condanniamo fermamente, perché Fiumicino si è sempre distinta, negli ultimi 7 anni, per essere una città inclusiva e aperta alle istanze delle persone lgbt+. L’amministrazione Montino ha fatto e sta facendo tutto quanto nelle sue possibilità perché a Fiumicino nessuno si senta cittadino di serie B né, tanto meno, minacciato per un comunissimo bacio o un abbraccio”.

“Ai ragazzi che hanno vissuto questo sopruso va tutta la mia solidarietà e vicinanza e voglio far loro sapere che se volessero, sono disposto a incontrarli nel rispetto della loro privacy – sottolinea Farruggio -. Quanto accaduto lo scorso week end testimonia il grande lavoro che ancora c’è da fare nel nostro Paese a tutela delle persone lgbt+, discriminate perfino nelle cose più quotidiane come un abbraccio con il proprio partner durante una giornata di relax al mare”.

“Cose del genere nella nostra città non devono più succedere – aggiunge l’assessora alle Pari Opportunità Anna Maria Anselmi -. Non è possibile che due ragazzi che si vogliono bene non possano stare in pace in spiaggia come qualsiasi altra coppia. Auspico che questi fatti facciano comprendere l’importanza di approvare una buona legge contro le discriminazioni ai danni delle persone lgbt+ che ancora, purtroppo, esistono”.

“E’ l’ennesimo episodio di omofobia che in questi giorni le cronache ci riportano, in tutta Italia – conclude Farruggio -. Per questo è necessario e non più rimandabile che il Parlamento approvi la legge a firma di Alessandro Zan che in questo momento è in discussione alla Commissione Giustizia della Camera. Una legge attesa da oltre 25 anni il cui unico scopo è proteggere le persone più vulnerabili e promuovere una cultura di inclusione e rispetto delle differenze”.

“Da residente e da ‘istituzione’ voglio scusarmi con la coppia gay redarguita pesantemente a Fregene per un semplice bacio. Ciò che è accaduto non rappresenta in alcun modo la nostra città e i nostri concittadini. Fiumicino si è sempre contraddistinta per essere un Comune senza alcun tipo di pregiudizio”.

Afferma il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano, che aggiunge: “Lo dimostrano le tante iniziative messe in campo dal sindaco Montino e dalla Regione Lazio per combattere ogni forma di assurda discriminazione. Eventi che hanno sempre riscontrato una grande adesione in termini di pubblico e di gradimento. La nostra è una comunità con un grande cuore e una grande anima. Ai ragazzi vittima di questa spiacevolissima avventura va il mio forte abbraccio e l’invito a essere nostri ospiti di una delle nostre splendide attività. E magari parte integrante di questo percorso che con il sindaco Montino abbiamo da tempo intrapreso”.

